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22 ноября, 13:08

Политика

Министр спорта Тувы извинился за видео, где он якобы был в нетрезвом виде

Фото: vk.com/subudai_mongush

Министр спорта Тувы Субудай Монгуш извинился за кадры, на которых он якобы был в нетрезвом виде. Видео своего обращения он опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Минспорта региона подтвердил, что в социальных сетях распространилось видео, где он танцевал возле сцены. В подписи к ролику тогда указывалось, что вечеринка была в Монголии, а чиновник был якобы нетрезв.

"Это видео снято во время моего отпуска, на мероприятии моих близких людей, где я от души был счастлив, радовался и позволил себе расслабиться", – объяснил министр.

Монгуш сказал, что понимает ответственность своей должности, поэтому сожалеет, что допустил подобное. Он принес свои извинения и подчеркнул, что эта ситуация станет для него уроком на всю жизнь.

"Впредь сделаю все возможное, чтобы не допустить такого поведения, буду еще больше сил прилагать к своей работе на благо своей республики и тувинского спорта", – заключил он.

Ранее скандал в Сети вызвали снимки мэра города Ишим Тюменской области Федора Шишкина, который в медицинской перчатке пожимал руки людям, которым вручал документы на квартиры. Позднее стало известно, что чиновник надел ее из-за боязни занести инфекцию в рану на поврежденном пальце. При этом, по словам мэра, все горожане знают, что он всегда открыт для общения.

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