Финляндия оставит открытым один пропускной пункт на границе с РФ – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/JANNE KURONEN

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, на восточной границе работать будет только самый северный пункт "Райя-Йосепи". Он расположен в муниципалитете Инари.

В пресс-службе финского кабмина уточнили, что глава правительства Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявят о решении вечером в среду, 22 ноября.

Финские власти приняли решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024-го четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП.

Позже в Финляндии заявили о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. В качестве причины такого решения финские власти назвали неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Комментируя ситуацию, российское диппредставительство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

21 ноября в СМИ писали, что финская сторона может утвердить решение о полном закрытии границы с Россией уже во вторник. По данным прессы, правительство Финляндии рассматривает наплыв беженцев в государстве в качестве якобы "российской акции влияния", на которую необходимо дать "жесткий ответ".