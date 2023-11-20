В финской погранслужбе сообщили о возможности закрытия всей границы с РФ

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Граница Финляндии и России может быть полностью закрыта. Об этом на КПП "Вартиус" на границе с РФ заявил начальник финской погранслужбы Паси Костамоваара, пишет газета Ilta-Sanomat.

По его словам, это возможно при соответствующем решении правительства.

Как сообщает телерадиоканал Yle со ссылкой на премьера Финляндии Петтери Орпо, правительство Финляндии рассматривает введение новых ограничений на границе с Россией.

Он посетил КПП "Вартиус" и отметил, что поток нелегальных мигрантов наблюдается и здесь. По его данным, страна с этим не согласна и при необходимости примет меры.

Орпо подчеркнул, что нужно рассмотреть аналогичные меры, как и в юго-восточной части Финляндии, то есть закрыть погранпереходы. При этом он не пояснил, следует ли закрыть всю восточную границу.

Ранее финский кабмин принял решение закрыть с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу КПП. Как отметили финские власти, такие меры понадобились из-за ухудшения ситуации с мигрантами на границе с РФ.

Позже стало известно, что Финляндия готова закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта в ночь с 21 на 22 ноября. Причиной такого решения финские власти называют неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.

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