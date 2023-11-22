Украина запросила у США радары ближнего действия Sentinel – СМИ

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В преддверии зимы украинские власти планируют получить от Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel. Об этом сообщает издание Politico.

В статье отмечается, что данные радары способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся беспилотники. По информации журналистов, Киев может использовать Sentinel для защиты фабрик, на которых планируется начать производство оружия.

Ранее СМИ со ссылкой на украинского чиновника сообщали, что на фоне сокращения поставок боеприпасов США в Киеве появились "большие проблемы", а украинская армия может потерять позиции на фронте "очень дорогой ценой".

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов нет такого оружия для Украины, которое могло бы стать в текущем конфликте с РФ "волшебной палочкой".



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