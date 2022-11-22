Фото: телеграм-канал "СОЛОВЬЕВ"

Телеведущий Владимир Соловьев призвал Россию "воевать до конца", чтобы не стать изгоем. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, никто не остановится, и Россию будут добивать. В качестве подтверждения своих слов он привел видеозапись с высказыванием нового председателя парламентской ассамблеи НАТО, французского сенатора Жоэль Гарьо-Майлям.

В ходе своего выступления она заявила, что российские власти действуют как настоящие террористы, проявляя беспрецедентное варварство, нападая на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Гарьо-Майлям призвала действовать, чтобы осудить РФ международными трибуналами.

Соловьев подчеркнул, что из этого следует, что Европа и НАТО объявили РФ войну.

"Нас пытаются превратить в изгоя. Поэтому нам надо готовиться воевать до конца. И, судя по всему, придется пройтись по Европе тоже. Трибунал они хотят? Ну получат новый Нюрнберг", – заключил журналист.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций приняла проект резолюции о выплате репараций Россией Киеву. Решение поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.

Заседание организовали по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Согласно проекту, в сотрудничестве с украинской стороной рекомендуется создать международный перечень нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина из-за действий РФ.

Российская сторона не одобрила подобный документ и отметила, что проект со стороны правового поля не выдерживает критики. Кроме того, представители РФ подчеркнули, что резолюции представляют собой слабую попытку "легализовать не легализуемое" со стороны международного права.

Помимо прочего, государства, которые воздержались от голосования или выступили против этого, отметили, что подобная инициатива требует более детального разбора из-за несовершенства ее юридической базы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!