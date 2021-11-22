СВР назвала ложной информацию о концентрации в РФ сил для вторжения на Украину

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Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве отметили, что в последнее время США начали активно запугивать мировое сообщество агрессией со стороны РФ в отношении Украины.

"По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию", – говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что в таких сообщениях США ссылаются на некие достоверные сведения. В ведомстве считают, что подобные действия могут привести к опасным последствиям.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная поли­тика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности", – заключили в СВР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления американских СМИ о планах вторжения России на Украину нагнетают обстановку. По его словам, в настоящее время идет целенаправленная информационная кампания. Он отметил, что такие заявления – попытка представить РФ как угрозу процессу урегулирования.

