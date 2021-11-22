Лавров прокомментировал применение Украиной ракетного комплекса Javelin

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Киев хочет спровоцировать обострение обстановки в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о применении Украиной американского противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Министр подчеркнул, что похожие сообщения со стороны украинского руководства наблюдаются последние месяцы.

"Особенно со стороны военных, поток сознания такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины впервые использовали в боевых действиях в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

По словам украинского генерала, комплекс Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar будут являться основным сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.

