Бутина высказалась о ситуации с депутатом Рашкиным, подозреваемым в незаконной охоте

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Депутат Думы и общественный деятель Мария Бутина высказалась об отношении к коллеге от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте, сообщает RT.

Она уточнила, что в первую очередь таким жестом он подвел своих избирателей.

"Самая сильная его ответственность – это его моральный облик. Он знал, что делал. И какой пример он показал тем людям, которые в него верят, которые за него голосовали? Я считаю, что он подвел прежде всего своих избирателей", – сказала парламентарий.

На вопрос, следует ли лишить депутата мандата, Бутина отметила, что сначала необходимо выяснить все обстоятельства случившегося, а основываясь на расследовании, уже можно будет принимать определенные решения.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Тогда он объяснял, что туша животного оказалась в его авто потому, что он с друзьями хотел доставить ее в полицию, а в убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже депутат признался в убийстве, выложив видео на YouTube. Он объяснил, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

