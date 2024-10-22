Зеленский заявил, что не собирается увольнять глав Минобороны и разведки Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует увольнять главу Минобороны Рустема Умерова и руководителя военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Ранее некоторые СМИ на Украине писали о том, что в офисе Зеленского активно обсуждается увольнение Буданова, Умерова, а также главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Одной из причин этого оказалось недовольство президента Украины рядом провалившихся операций ГУР и излишней медийностью Буданова. В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак был возмущен прогнозами, которые Буданов периодически давал по поводу конкретных сроков окончания конфликта.

Причиной недовольства украинского лидера по отношению к Умерову послужил "хаос", который происходит в его ведомстве. Отмечается, что он так и не сумел наладить стабильную работу министерства обороны Украины.

Журналисты утверждали, что место Буданова в дальнейшем может занять нынешний глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а должность Умерова якобы достанется вице-премьеру по цифровой трансформации Михаилу Федорову или первому заместителю министра обороны Ивану Гаврилюку.