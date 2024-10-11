РБК: Буданова хотели лишить влияния в вопросе ударов по РФ

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов)

Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) планировали лишить влияния в вопросе ударов вглубь территории РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания.

По информации журналистов, причиной появления в СМИ новостей о возможном увольнении Буданова стал его конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Так, последний хочет снизить влияние ГУР и убрать ведомство из перечня тех, кто может наносить удары по России.

Ранее украинские СМИ писали о том, что в офисе президента Украины уже на протяжении месяца обсуждается увольнение Кирилла Буданова, а также министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Одной из причин этого является недовольство президента Украины Владимира Зеленского рядом провалившихся операций ГУР и излишней медийностью Буданова. В свою очередь, Андрей Ермак возмущен прогнозами, которые Буданов периодически дает по поводу конкретных сроков окончания конфликта.

Утверждалось, что место Буданова в дальнейшем может занять нынешний глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.