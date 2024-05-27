The Times: полковники из охраны Зеленского готовили убийство Буданова

Фото: ТАСС/AP Photo/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов)

Полковники из охраны Владимира Зеленского должны были сообщить российской стороне координаты кортежа главы разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (включен в РФ перечень экстремистов и террористов) для ракетного удара, сообщает Life.ru со ссылкой на The Times.

Анонимный источник в контрразведке Украины рассказал иностранному СМИ, что в одном из подвалов Киева организовали центр управления беспилотниками. Его оператор якобы должен был сообщить некоему "куратору" координаты автоколонны с черной Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом. Именно в таком кортеже, по данным СМИ, ездит Буданов.

По этому месту, уверен источник, должны были нанести удар баллистической ракетой. Затем дрон должен был зафиксировать последствия атаки и при необходимости сбросить гранаты на тех, кто выжил или пытался помочь после удара, уточнили в СМИ.

По данным издания, планировался также второй удар для уничтожения служб экстренной помощи. Атака якобы должна была быть совершена в начале мая.

Источник газеты утверждает, что организаторы покушения – два полковника из охраны Зеленского. По его словам, это уроженец России Андрей Гук и Александр Деркач, который работал на ФСБ. Причем, как утверждают украинские спецслужбы, в числе возможных целей группы также были президент и глава СБУ Василий Малюк.

О задержании двух полковников управления госохраны Служба безопасности Украины заявила 7 мая. По данным украинской спецслужбы, в перечень обязанностей агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.

Среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в РФ перечень экстремистов и террористов). Агенты, по версии СБУ, должны были навести на Зеленского ракетный удар, а также применить БПЛА, если этого потребовала бы ситуация.

Отмечается, что якобы арестованные полковники признали вину, а также сообщили о попытке взять Зеленского в заложники в начале конфликта на Украине. В результате задержанных обвинили в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

