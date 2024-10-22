Telex: США предупредили Венгрию о готовящейся вооруженной акции 23 октября

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Американская разведка предупредила Венгрию о том, что группа молодых людей планирует провести вооруженную акцию 23 октября, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на издание Telex.

По его данным, США уведомили венгерские власти около двух недель назад. По их информации, молодые люди в онлайн-группе обсуждали проведение акции с участием охраняемых лиц, запланированной в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года.

Сотрудники антитеррористического центра задержали в будапештском пабе Legenda шестерых человек – четверых мужчин и двух женщин. При этом у них не нашли боевого оружия – только страйкбольное.

Ранее разведывательные службы США предупредили президента страны Джо Байдена, что одобрение ударов ВСУ вглубь территории России влечет за собой реальные риски эскалации украинского конфликта. По мнению аналитиков, Владимир Путин полагает, что США и их союзники в текущем году значительно нарастили усилия по поддержке Украины.

При этом якобы американские спецслужбы не в первый раз предупреждают Байдена о риске применения ядерного оружия со стороны России. Так, в октябре 2022 года спецслужбы представили президенту США доклад, в котором вероятность применения тактического ядерного оружия на Украине оценивалась как 50/50.