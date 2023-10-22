В МИД РФ заявили о сборе данных об ударах ВСУ высокоточным оружием по гражданским объектам

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Российская сторона собирает свидетельства ударов Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявил посол министерства иностранных дел Российской Федерации по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мы собираем сейчас огромное количество данных, фиксацию, документирование свидетельств людей о том, что <…> массово наносятся удары по больницам, по детским садам, по социальным центрам. Причем в подавляющем большинстве случаев это же высокоточное оружие, они точно знают, куда они бьют", – заявил диппредставитель.

По словам Мирошника, украинские военные наносят удары по российским территориям, включая Запорожскую область, ДНР и ЛНР, чтобы посеять страх. Он также заметил, что украинская сторона ударяет по мостам, соединяющим материковую часть России с Крымом.

"Пока я там был несколько дней, ежедневно несколько десятков ракет запускается в эту сторону, чтобы посеять панику. Слава Богу, ПВО отрабатывает серьезно", – заявил Мирошник.

Немногим ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино. В результате обстрела часть населенного пункта оказалась обесточена. Однако никто из жителей не пострадал.

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