В МИД РФ сообщили, что согласие Армении на генконсульство России остается в силе

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В Армении по-прежнему поддерживают планы по учреждению генконсульства России в Капане, несмотря на напряженность в отношениях, отметил глава консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

"Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе", – передает РИА Новости его слова.

Климов пообещал, что о сроках начала работы ведомства сообщат дополнительно.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принял решение начать процедуру ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) еще до выдачи этим судом ордера на арест Владимира Путина. Он также добавил, что Армения ничего не меняла в отношениях с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров РФ сообщил, что Россия фиксирует попытки Североатлантического альянса продвинуть свои интересы в Закавказье через Армению. Дипломат назвал это нагнетанием антироссийских настроений.



МИД РФ опроверг заявления Армении о влиянии РФ на протесты