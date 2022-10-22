Российский Су-30СМ уничтожил самолет ВСУ во время патрулирования

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипаж российского истребителя Су-30СМ обнаружил и уничтожил самолет ВСУ во время патрулирования одного из районов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что истребители осуществляли прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов ВКС РФ, когда те наносили удары по украинским военным объектам и технике.

"Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ перехватили 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Смерч". Также российские военные перехватили три украинские противорадиолокационные ракеты HARM.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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