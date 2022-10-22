Киев при кураторстве Запада давно использует террористические методы в РФ – Небензя

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Киев при кураторстве западных стран давно использует террористические методы на территории России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украинские "стратеги" при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории", – сказал он.

В качестве одного из примеров Небензя назвал теракт на Крымском мосту. Он напомнил, в результате произошедшего погибли четыре человека.

"Украинские официальные лица, включая вице-премьера, главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, открыто "смаковали" это преступление.", – добавил Небензя.

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, который повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, произошел 8 октября. В результате ЧП погибли четыре человека, также были разрушены два автомобильных пролета моста.

Позднее Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили в ФСБ России, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.



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