Эксперт оценил выступление Путина на Валдайском форуме

Фото: kremlin.ru
Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме является ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе, считает директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиер Эргашев.
"Я бы не говорил, что это является идеологией, я бы говорил о наборе ценностей, которые продвигаются и признаются важными для общества России. И эти ценности будут защищаться государством", – цитирует эксперта РИА Новости.
По мнению Эргашева, сейчас кризис западного мира выражается не столько в кризисе экономики или политических институтов, сколько в кризисе ценностей.
Он добавил, что закат однополярного мира во главе с США, который длится уже на протяжении 30 лет, является логическим завершением более глобального, 400-летнего процесса доминирования коллективного Запада.
Юлдашев выразил уверенность, что у этого выступления российского лидера будет глобальный отзвук, на который откликнутся те силы, которые сейчас в ситуации осады.
"И вдруг им из Сочи Путин говорит о том, что давайте бороться с этим аморализмом. Давайте вырабатывать новые форматы совместного проживания и выживания. Я думаю, он будет услышан как внутри страны, так и во внешней аудитории", – заключил эксперт.
Накануне на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным – это кризис принципов существования человека на Земле.
По его словам, человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода. По мнению президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: