Эксперт оценил выступление Путина на Валдайском форуме

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Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме является ответом здоровых сил в мире на инъекции аморализма на Западе, считает директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиер Эргашев.

"Я бы не говорил, что это является идеологией, я бы говорил о наборе ценностей, которые продвигаются и признаются важными для общества России. И эти ценности будут защищаться государством", – цитирует эксперта РИА Новости.

По мнению Эргашева, сейчас кризис западного мира выражается не столько в кризисе экономики или политических институтов, сколько в кризисе ценностей.

Он добавил, что закат однополярного мира во главе с США, который длится уже на протяжении 30 лет, является логическим завершением более глобального, 400-летнего процесса доминирования коллективного Запада.

Юлдашев выразил уверенность, что у этого выступления российского лидера будет глобальный отзвук, на который откликнутся те силы, которые сейчас в ситуации осады.

"И вдруг им из Сочи Путин говорит о том, что давайте бороться с этим аморализмом. Давайте вырабатывать новые форматы совместного проживания и выживания. Я думаю, он будет услышан как внутри страны, так и во внешней аудитории", – заключил эксперт.

Накануне на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным – это кризис принципов существования человека на Земле.

По его словам, человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода. По мнению президента, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.