Матвиенко рассказала о своих чувствах к Греции

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что испытывает особые чувства к Греции после того, как была послом РФ в Афинах в 1997–1998 годах. Об этом спикер верхней палаты российского парламента сказала в интервью для программы "Парламентская трибуна" телеканала парламента Греции.



"Я влюбилась в вашу страну. Греция навсегда останется в моем сердце, и я с такой радостью приехала снова в Грецию. Знаете, для меня это глоток свежего воздуха. Греция – очень красивая страна. Замечательные, потрясающие люди, добрые, открытые, гостеприимные", – сказала Матвиенко.

Она отметила, что у нее много друзей в Греции, с которыми она продолжает поддерживать связь.

Также спикер Совфеда подчеркнула, что с каждым годом растет количество российских туристов, которые посещают Грецию.



В настоящий момент Матвиенко находится в Афинах в связи с участием в Европейской конференции председателей парламентов.

Ранее россиянам напомнили правила, которые необходимо соблюдать при посещении Греции. Для въезда в республику туристам нужно предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Невакцинированные граждане должны пройти еще одно исследование на коронавирус в аэропорту Греции.

Отрицательный ПЦР-тест также может понадобиться при трансфере в аэропорт. По возвращении в Россию туристы должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и загрузить результаты на портал госуслуг.

