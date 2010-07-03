Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо формы

10:21
Фото: twitter.com/natomission_ru
Постпредство России при НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупать учебники по истории вместо зимней формы, в которой можно проводить операции при температуре минус 40 градусов, сообщает RT.
"Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи и обмундирование для холодной погоды для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?", – говорится в сообщении постпредства в Twitter.
#NATO Procurement Agency’s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (€70 mln) - for winter operations -40°C.❗️To prove @NATO’s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history 📚 on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005d pic.twitter.com/8PJCqFMF6f— Russians at NATO (@natomission_ru) 21 октября 2019 г.
Как говорится на сайте Агентства НАТО по закупкам, альянс планирует закупить 78 тысяч комплектов зимней формы, а также зимней одежды, которая выдерживает температуру до минус 40 градусов.
Ранее сообщалось, что НАТО планирует изменить методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России.
В документе отмечается, что "возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса". Это подтверждалось в ходе учений, "которые проводились западными странами со времен украинских событий 2014 года".
Американское издание We Are The Mighty подсчитало, что Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин. Число танков в российском парке превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО. Уточняется, что в арсенале Москвы 22 тысячи танков, а у европейских государств, входящих в НАТО, их чуть более 11 тысяч.
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