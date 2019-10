Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо формы

Фото: twitter.com/natomission_ru

Постпредство России при НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупать учебники по истории вместо зимней формы, в которой можно проводить операции при температуре минус 40 градусов, сообщает RT.

"Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи и обмундирование для холодной погоды для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например, про Сталинград?", – говорится в сообщении постпредства в Twitter.



Как говорится на сайте Агентства НАТО по закупкам, альянс планирует закупить 78 тысяч комплектов зимней формы, а также зимней одежды, которая выдерживает температуру до минус 40 градусов.



Ранее сообщалось, что НАТО планирует изменить методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России.

В документе отмечается, что "возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса". Это подтверждалось в ходе учений, "которые проводились западными странами со времен украинских событий 2014 года".

Американское издание We Are The Mighty подсчитало, что Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин. Число танков в российском парке превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО. Уточняется, что в арсенале Москвы 22 тысячи танков, а у европейских государств, входящих в НАТО, их чуть более 11 тысяч.