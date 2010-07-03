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Политика

02:52

В Кремле готовят ответ на размещение баз НАТО вблизи границы России – Медведев

власть политика безопасность

Фото: POOL/ТАСС/Александр Астафьев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет отвечать на размещение баз НАТО вблизи границы РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций", – заявил российский премьер.

При этом Медведев отметил, что у России тоже есть свои интересы, в том числе и в сфере безопасности.

"Мы всегда отвечали на это и будем отвечать – и политически, и в военном смысле", – заключил премьер-министр.

Ранее Медведев призвал не засорять русский язык англицизмами. При этом российский премьер сделал замечание самому себе.

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