Медведев уличил губернаторов в манипуляции со статистикой

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Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой. Так премьер отреагировал на разъяснения относительно неточных данных по причинам смертности в субъектах, сообщает РИА Новости.

"По поводу цифр по смертности – мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали", – заявил Медведев.

Глава кабмина охарактеризовал это как "вранье в прямом смысле этого слова". "Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове", – отметил он.

Медведев добавил, что корректировалась статистика как по сердечно-сосудистым патологиям, так и по онкологии.

Для тех глав регионов, кого в дальнейшем поймают на манипуляциях со статистикой, "последствия будут весьма и весьма неприятные", предупредил премьер.

Медведев также рассказал, что смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась в 49 субъектах, в 36 регионах этот показатель вырос.

Ранее Медведев подписал распоряжение об увеличении списка жизненно необходимых лекарственных препаратов с начала 2020 года. В перечень должны войти самые современные и эффективные препараты.