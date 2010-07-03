Медведев поручил ввести единые правила регулирования аэропортов Москвы

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Дмитрий Медведев поручил в десятидневный срок выработать единые правила регулирования работы столичных аэропортов, сообщает ТАСС.

По поручению премьер-министра, этим вопросом займутся Минтранс и Роспотребнадзор.

"В десятидневный срок доложите о том, что будет введено единообразное регулирование в отношении всех аэропортов на территории как минимум московского транспортного узла", – заявил Медведев.

На совещании по исполнению поручений президента глава кабмина напомнил о данном ранее распоряжении по определению границ приаэродромных территорий.

"Пока такие решения не подготовлены. Эту работу нужно завершить", – указал он.

Предполагается, что это позволит соблюдать баланс между интересами проживающих рядом с воздушными гаванями граждан и вопросами безопасности полетов.

Ранее Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой. Так премьер отреагировал на разъяснения относительно неточных данных по причинам смертности в субъектах.