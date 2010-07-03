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Москва 24

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В мире

09:21

В США сравнили число танков у России и НАТО

за рубежом безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, сообщает американское издание We Are The Mighty.

По его данным, число танков в российском парке превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО.

Уточняется, что в арсенале Москвы 22 тысячи танков, а у европейских государств, входящих в НАТО, их чуть более 11 тысяч. Если прибавить к ним танки Канады и США, то общее число достигнет 18 тысяч.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.

Слова американского генерала прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Как считает эксперт, раньше был расчет на то, что Россия ослаблена, как и ее вооруженные силы. Однако с 2008 года начались масштабные военные реформы. По утверждению Мураховского, страна показала на примере операции в Сирии, что ее вооруженные силы могут выполнять почти любые задачи, НАТО же это не нравится.

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