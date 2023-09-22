Лавров проводит встречу с главами МИД Турции и Ирана на полях ГА ООН

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Главы МИД РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан проводят встречу в астанинском формате на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров и Абдоллахиан до начала встречи провели краткий разговор тет-а-тет, чуть позднее к ним присоединился и Фидан.

Переговоры министров проходят без присутствия представителей СМИ. К министрам также присоединился спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Уточняется, что министры России и Ирана также проведут отдельную встречу позже в пятницу, 22 сентября.

Лавров возглавляет делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На полях Генассамблеи ООН Лавров также провел переговоры с генсеком международной организации Антониу Гутерришем. На встрече с ним, российский министр призвал запустить процедуру арбитража против США из-за нарушения ими своих обязательств, в том числе из-за отказов в выдаче виз российским дипломатам.

Кроме того, на встрече обсуждалась тематика реформирования ООН и конфликт на Украине.

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