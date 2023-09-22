Лавров призвал Гутерриша запустить процедуры арбитража против США из-за их нарушений

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США из-за нарушения ими своих обязательств, в том числе из-за отказов в выдаче виз российским дипломатам. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии", – указано в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждалась тематика реформирования ООН – Лавров отметил важность учета всего спектра мнений государств – членов организации при реализации любых реформ.

Российский министр призвал генсека ООН неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, а также предотвращать втягивание представителей структуры организации в политизированные инициативы в контексте кризиса на Украине. Лавров указал на недопустимость использования в документах ООН двойных стандартов по отношению к разным территориям.

Лавров возглавляет делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Предполагалось, что в США также отправится Леонид Слуцкий, но ему, как и некоторым представителям РФ, отказали в визе.

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