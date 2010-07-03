Пушков рассказал, почему Порошенко не посадят

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешним властям страны не удастся отправить его за решетку. Сенатор Алексей Пушков объяснил это заявление украинского политика, передает РИА Новости.

По его словам, Порошенко не окажется в тюрьме, так как в свое время оказывал "политические и прочие услуги" США, в результате чего получил "охранную грамоту".

"Зеленского уже предупредили на сей счет", – добавил сенатор.

3 сентября Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Ему предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в захвате власти, в госизмене и в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов.

Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, по четырем проходит как свидетель. Официальных объявлений ему пока не предъявлено.