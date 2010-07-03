Порошенко выслали повестки еще на три допроса

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос 6, 10 и 18 сентября.

"Из источников в Верховной раде сообщаю, что сегодня аппарат ВР получил повестки о допросе фигуранта еще и на 6, 10 и 18 сентября", – написал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Во вторник, 3 сентября, Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Порошенко предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в захвате власти.

Политика также обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Также его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго". Кроме того, Порошенко обвинили в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Также проверяются заявления о незаконном завладении телеканалом "Прямой", отмывании средств и неуплате налогов.

