NYP: ФБР провело обыск в доме экс-советника президента США Болтона

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего советника президента США Джона Болтона, сообщает RT со ссылкой на New York Post.

По словам представителя администрации американского лидера Дональда Трампа, сотрудники службы организовали обыски в доме в Бетесде штата Мэриленд. Они провели их в рамках расследования по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя.

"Никто не стоит выше закона... Агенты ФБР на задании", – указал Патель.

Как отметил один из американских чиновников, речь идет о расследовании, связанном с секретными документами. Оно было начато несколько лет назад, однако администрация бывшего президента США Джо Байдена прекратила его по политическим причинам.

В свою очередь, Трамп сообщил, что узнал об обыске из телевизионных новостей.



В прошлом году СМИ сообщали, что ФБР провело обыски в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Как писали журналисты, обыски прошли в рамках дела о причастности к коррупции.

Также отмечалось, что это первый случай в американской истории, когда правоохранительные органы предъявляют обвинения действующему мэру города.

