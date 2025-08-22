Дональд Трамп сделает заявление вечером 22 августа

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/YURI GRIPAS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует сделать заявление в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на расписание американского лидера.

Планируется, что глава Белого дома выступит в полдень по времени Вашингтона (19:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

При этом тема выступления не разглашается.

Ранее Трамп заявил, что у него с Владимиром Путиным сложились крепкие отношения. Это является плюсом для США, учитывая ядерный потенциал обеих стран.

Американский лидер считает, что если бы он и Путин не понимали друг друга, то США грозила бы опасность. Трамп подчеркнул, что мир больше не стоит на пороге третьей мировой войны. По его мнению, общественности больше незачем беспокоиться об этом.

