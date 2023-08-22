Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:38

Политика

Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует прибыть в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на турецкое агентство Yeni Şafak.

"По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре", – говорится в сообщении.

В начале августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Сам Эрдоган сообщал, что Путин может прибыть для встречи в Турцию. Однако точной даты в начале августа еще не было. Этим вопросом, по словам турецкого лидера, занимались в МИД и службах разведки.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика