Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует прибыть в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на турецкое агентство Yeni Şafak.

"По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о "зерновом коридоре", – говорится в сообщении.

В начале августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Сам Эрдоган сообщал, что Путин может прибыть для встречи в Турцию. Однако точной даты в начале августа еще не было. Этим вопросом, по словам турецкого лидера, занимались в МИД и службах разведки.



Турция работает над возобновлением зерновой сделки