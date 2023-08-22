В Киеве подтвердили получение первой партии французских ракет SCALP

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Киев получил все крылатые ракеты SCALP (французская версия ракет Storm Shadow) из первой партии, предоставленной Парижем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью посла Украины во Франции Вадима Омельченко украинским СМИ.

"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя", – сказал дипломат.

Он добавил, что поставки ракет продолжатся, и указал, что Париж осуществляет их передачу в "неплохом" ритме.

Между тем ранее в США пообещали поставить Киеву истребители F-16. Однако обязательным условием для этого станет обучение украинских пилотов. 19 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о начале обучения пилотов ВСУ.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что истребители F-16 представляют для России опасность, однако у ВС РФ все же есть средства, чтобы их сбивать.

"У российской армии есть все силы и средства, чтобы поражать подобные воздушные цели. Однако не нужно заниматься шапкозакидательством, эти самолеты будут представлять опасность", – сказал военный.

В целом, заметил Марочко, появление у ВСУ этих самолетов в глобальном смысле не изменит характер ведения боевых действий в зоне спецоперации.

В начале прошлой недели Минобороны РФ впервые отчиталось о перехвате в зоне СВО ракет SCALP-EG. Всего было перехвачено четыре ракеты этого типа. Также ВС РФ впервые уничтожили словацкие самоходные гаубицы Zuzana-2 на купянском направлении.



Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне СВО