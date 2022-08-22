Дэвид Линч призвал Зеленского поговорить с Путиным о мире

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Американский режиссер Дэвид Линч в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поговорить с Владимиром Путиным и подумать о мире. Режиссеру позвонили от имени украинского лидера. Эпизод нового розыгрыша опубликовали на канале пранкеров на Rutube.

"Остановите происходящее любым способом, которым можете! Поговорите с Путиным! И задумайтесь о мире! Задумайтесь о дружбе. Задумайтесь о том, как можно ладить друг с другом и помогать друг другу", – подчеркнул режиссер.

По его словам, сделать это следует в ходе совместного приема пищи или распития пива.

Ранее Линч в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рекомендовал Зеленскому выпить пару кружек пива с Владимиром Путиным для урегулирования украинской ситуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

