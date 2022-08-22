Новая Зеландия планирует ввести санкции в отношении 48 лиц и одной структуры РФ

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МИД Новой Зеландии заявил о намерении ввести санкции в отношении 48 официальных лиц и одной структуры РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление правительства страны.
"Эти санкции отражают более ранние меры, направленные против политических и военных фигур в сепаратистских администрациях Донецкого и Луганского регионов. Сегодняшние меры затрагивают 48 чиновников и одну структуру", – сообщила глава МИД Новой Зелендии Нанайя Махута.
Однако перечень лиц, которые подпадут под санкции, не уточняется.
В заявлении отметили, что с начала специальной военной операции на Украине под санкции Новой Зеландии подпали около 900 физических и юридических лиц из РФ. Кроме того, страна установила меры в отношении России в сфере торговли.
Ранее правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России. Известно, что санкции распространили на организации, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для ВС России, а также на страховую компанию "Согаз" и РЖД.
Кроме того, Россия также внесла в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии в ответ на санкции против ряда россиян. В список попали в том числе заместитель министра обороны страны Майк Ядли, замкомандующего военно-морскими силами Шейн Арнделл, мэр Окленда Филип Брюс Гофф, обозреватель газеты The New Zealand Herald Джон Энтони и другие. Отныне им бессрочно запрещен въезд в РФ.
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