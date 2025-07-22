Экс-глава Пентагона Гейтс: Путин не дрогнул в конфликте на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин остался верен своей позиции по Украине, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg. Его цитирует МК.

Экс-глава Минобороны США подчеркнул, что цели президента России остаются неизменными с самого начала конфликта.

"И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену", – заявил Гейтс.

Главная цель спецоперации состоит в безопасном и мирном будущем России, указывал ранее Путин. Глава государства добавил, что участники СВО получают всенародную поддержку, а также назвал россиян колоссальной и несокрушимой силой.

Вместе с тем лидер страны напомнил, что российская сторона предлагала остановиться и прийти к договоренностям на каждом этапе конфликта, предупреждая, что по мере развития военных действий ситуация будет усугубляться.