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22 июля, 11:21

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Экс-глава Пентагона Гейтс: Путин не дрогнул в конфликте на Украине

Экс-глава Пентагона Гейтс сделал неожиданное заявление о Путине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин остался верен своей позиции по Украине, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg. Его цитирует МК.

Экс-глава Минобороны США подчеркнул, что цели президента России остаются неизменными с самого начала конфликта.

"И он ни разу не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену", – заявил Гейтс.

Главная цель спецоперации состоит в безопасном и мирном будущем России, указывал ранее Путин. Глава государства добавил, что участники СВО получают всенародную поддержку, а также назвал россиян колоссальной и несокрушимой силой.

Вместе с тем лидер страны напомнил, что российская сторона предлагала остановиться и прийти к договоренностям на каждом этапе конфликта, предупреждая, что по мере развития военных действий ситуация будет усугубляться.

Путин заявил, что РФ выступает за остановку боевых действий

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