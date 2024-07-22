Венгрия и Словакия обратились в ЕК из-за остановки транзита нефти из России

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Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию (ЕК) для решения вопроса по поводу остановки Украиной транзита нефти из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что у ЕК есть три дня для переговоров с Украиной. Если же вопрос не удастся решить, то страны начнут судебные разбирательства. Кроме того, Сийярто обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Последний заявлял, что его государство не препятствует транспортировке нефти.

Также глава МИД Венгрии уточнил, что его страна и Словакия продолжают работать над юридическим и техническим решением ситуации в случае, если ЕК не сможет быстро решить вопрос.

В свою очередь, глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика вместе c Венгрией обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из РФ. На своей странице в соцстеи Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) он написал, что меры, введенные Киевом в связи с остановкой транзита российской нефти от компании "Лукойл", считаются нарушением Соглашения об ассоциации, которое заключено между Европейским союзом и Украиной.

Украина ограничила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Словакию и Венгрию 19 июля. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это решение обусловлено политическими причинами. Политик уточнил, что диалог между странами по поводу этой ситуации на данный момент отсутствует. При этом, по его словам, решение этой проблемы не зависит от России.

Недавно Евросоюз начал переговоры с участием правительств европейских стран и Киева о продлении соглашения о транзите российского газа в страны ЕС через Украину на 2025 год.