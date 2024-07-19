Песков назвал политическим решение Украины ограничить транзит нефти из РФ

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Украина по политическим причинам ограничила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Словакию и Венгрию. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политик уточнил, что диалог между странами по поводу этой ситуации на данный момент отсутствует. При этом, по его словам, решение этой проблемы не зависит от России.

"Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Ситуация достаточно кризисная для наших получателей", – уточнил он, отвечая на вопрос, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит или будет искать другие пути поставок.

Недавно Евросоюз начал переговоры с участием правительств европейских стран и Киева о продлении соглашения о транзите российского газа в страны ЕС через Украину на 2025 год. По данным СМИ, одним из обсуждаемых вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его доставка по газопроводам РФ на украинской территории.

Такой подход исключает закупку газа у самой России, от энергоносителей которой Евросоюз пытается отказаться. ЕС хочет сохранить транзит через Украину, поскольку считает его одним из факторов, который удерживает украинскую экономику на плаву. Также чиновники Евросоюза опасаются того, что трубопроводы могут прийти в негодность, если будут простаивать, либо же станут военными целями.

