В Молдавии задержаны вернувшиеся с ПМЭФ представители оппозиции

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В аэропорту Кишинева задержали представителей молдавской оппозиционной партии "Победа", которые вернулись с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил депутат парламента Молдавии Василий Боля, сообщает РИА Новости.

"Чтобы стать заклятым недругом (президента Молдавии. – Прим. ред.) Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова", – отметил политик.

По его словам, в случае таких поездок представителей оппозиции всегда задерживают в аэропорту Кишинева на несколько часов. При этом оправдывают подобные меры необходимостью в дополнительных проверках, уточнил Боля. Он также заметил, что ситуация раздражает даже представителей пограничной полиции.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали главу совета российских соотечественников в Молдавии Алексея Петровича. Молдавские правоохранители не назвали общественнику причину задержания. При этом, по словам Петровича, сотрудники пограничной полиции общались с ним корректно. Вскоре его отпустили.

До этого Петровича также задерживали в аэропорту Кишинева после его поездки в Москву. Вместе с ним также был задержан молдавский оппозиционный блогер Габриэл Кэлин, который прилетел в Кишинев после поездки в РФ.

