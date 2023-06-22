Россия может вернуться к ДСНВ, если США откажутся от враждебного курса – МИД РФ

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Российская сторона может вернуться к выполнению условий в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Вашингтон перестанет следовать враждебному курсу в отношении Москвы, сообщил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат отметил, что к этому Вашингтон придет еще не скоро, однако он уверен, что такое время настанет, когда американцы смогут признать свои политические ошибки.

Ранее в США заявили о готовности работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. В Белом доме также выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное заявление, сообщил, что в Кремле такие намерения оценивают позитивно. При этом рассматривать предложения американцев Россия будет только по дипломатическим каналам, заявил он.



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