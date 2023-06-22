ЛДПР предложила сделать 22 июня Днем Европы

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В РФ следует сделать 22 июня Днем Европы, так как на СССР вместе с нацистской Германией тогда напал ряд государств континента, заявил первый замруководителя партии ЛДПР Сергей Леонов.

Такая идея, продолжил он, появилась на фоне того, как Украина решила отмечать этот праздник именно 9 мая, когда был разгромлен Третий Рейх.

"Отдельно хочу остановиться на пересмотре исторических дат, столь популярном сегодня в Восточной Европе. На Украине или в Молдавии назло нам хотят отмечать 9 мая не День победы, а День Европы", – написал Леонов в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что именно 22 июня войну против СССР начала не только Германия, но и почти весь Старый Свет: Испания, Италия, Румыния и Болгария, которые сейчас являются членами современного Евросоюза.

29 мая стало известно, что парламент Украины утвердил инициативу Владимира Зеленского, устанавливающую 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. За законопроект выступили 317 парламентариев.

До этого украинский лидер одобрил празднование в государстве Дня Европы 9 мая. Решение было принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения мира, следует из указа.