Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок по северной ветке "Дружбы"

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Одиннадцатый пакет санкций ЕС предусматривает запрет поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба", а не по южной. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Венгрии.

Отмечается, что речь не идет о южной ветке, по которой нефть поставляется в Венгрию.

Ранее Евросоюз ввел санкции против производителей оружия и поставщиков электроники для Вооруженных сил РФ в рамках 11-го пакета ограничений. Санкции также введены против лиц, занимающихся эвакуацией детей с Украины.

21 июня постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Отмечалось, что новый пакет расширяет список индивидуальных санкций и включает меры по борьбе с обходом санкций.

Позже стало известно, что ЕС включил в пакет антироссийских санкций 70 человек и 30 юридических лиц. Добавлялось, что также введен запрет на въезд прицепов из РФ и транспортировку нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций