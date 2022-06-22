СФ может не разрешить оспаривать сделки, нарушающие ответные меры России

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Совет Федерации может отклонить закон о праве прокуроров оспаривать сделки, заключенные с нарушением ответных мер РФ в связи с действиями недружественных государств, передает РИА Новости.

"Сегодня Совфед может отклонить закон, принятый Государственной Думой, уточняющий полномочия прокурора", – заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Данная возможность объясняется наличием юридико-технической ошибки в тексте закона.

Документ дополняет перечень исковых заявлений, с которыми прокурор вправе обратиться в арбитражный суд. В частности, прокуроры могут обращаться в суд с просьбой признать недействительными сделки, совершенные при нарушении антисанкционных требований.

В начале июня депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Колунов заявил, что соблюдение антироссийских санкций станет уголовным преступлением. Новый законопроект касается всех должностных лиц, будь то представители коммерческих организаций или другие руководители.