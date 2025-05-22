Россия выразила готовность обсуждать архитектуру евразийской безопасности с НАТО и ЕС

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Российская сторона открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами контингента, в том числе с представителями Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

Он напомнил, что в прошлом году Владимир Путин выдвинул инициативу о формировании архитектуры евразийской безопасности.

"Открыты к соответствующему диалогу со всеми государствами континента, включая представителей НАТО и ЕС", – приводит РИА Новости слова Венедиктова.

В марте 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу перспективы включения ОБСЕ в новую архитектуру евразийской безопасности.

При этом генсек ОБСЕ не смог ответить на вопрос о том, какой именно будет новая архитектура безопасности на континенте. Он переадресовал его государствам – участникам организации. По словам Синирлиоглу, это определит ландшафт и географию ОБСЕ.