МИД РФ: отношения Москвы и Парижа находятся в глубочайшем кризисе

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Российско-французские отношения переживают глубочайший кризис, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора первого европейского департамента МИД РФ Артема Студенникова.

Он указал на то, что все основные механизмы межгосударственного взаимодействия – в политической и экономической сферах, в области культуры, образования, спорта – были заблокированы по инициативе Парижа.

Студенников подчеркнул, что это не выбор РФ, а итог проводимой западными странами на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Москву, которая трансформировалась в полномасштабную гибридную войну против России.

В апреле посла Франции Пьера Леви вызывали в МИД РФ из-за высказываний французского министра иностранных дел Стефана Сежурне в отношении России. В российском дипведомстве ему указали на неприемлемость таких заявлений, подчеркнув, что Париж подрывает любую возможность диалога с Москвой.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что заявления Парижа о том, что официальные лица России якобы публикуют ложные сведения, не имеют ничего общего с действительностью. В МИД РФ назвали такие заявления ложными.

