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Украина попала в критическую ситуацию из-за позднего принятия закона о мобилизации. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на французский телеканал France 24.

Как отметили авторы материала, Вооруженные силы РФ превосходят украинские войска, для достижения паритета Киеву следует призвать во время мобилизации сотни тысяч человек.

"А ведь этих мужчин нужно будет еще и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев", – говорится в сообщении.

Телеканала добавил, что ВС РФ продолжают двигаться вглубь украинской обороны.

17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".

Ранее Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

