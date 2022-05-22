Медведев заявил, что Байдену трудно на посту президента США

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Президент США Джо Байден испытывает трудности в работе на посту главы государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал ситуацию, когда Байдену в ходе визита в Южную Корею, задали вопрос, хочет ли он что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ президент США заявил, что хочет передать "привет", а затем после непродолжительной паузы добавил "это все, точка".

"Трудно ему", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Джо Байден при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее вновь оговорился. Он неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.