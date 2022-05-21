Байден объявил о переходе пресс-секретаря Пентагона на работу в Белый дом

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Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби новым координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сообщил в пятницу Белый дом.

"В этой роли Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США, а также выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с данной сферой вопросам", – цитирует РИА Новости заявление американской администрации.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинула свою должность 13 мая. Ее преемницей стала Карин Жан-Пьер. Она будет первой в истории открытой представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.