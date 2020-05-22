Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

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Арендаторы из числа предприятий малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за ситуации с пандемией коронавируса, смогут до 1 октября 2020 года досрочно расторгнуть договор. Закон принят в окончательном чтении Госдумой, передают "Дни.ру".

Пленарное заседание состоялось 22 мая. Данная инициатива была в числе мер, ранее предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Так, вопрос поддержки арендаторов взял под личный контроль спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он отдал распоряжение, чтобы разобраться в ситуации, когда собственники коммерческих помещений поднимают стоимость аренды во время пандемии COVID-19.

Теперь компании малого и среднего бизнеса получили право на расторжение с арендодателем договора по аренде. Владельцы бизнеса могут сделать это досрочно в одностороннем порядке. Кроме того, им не придется платить штраф.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о дополнительных мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций в условиях пандемии коронавируса. В результате от налоговых выплат за II квартал 2020 года также освобождаются предприятия малого и среднего бизнеса в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.