Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в первом квартале этого года более 95% госуслуг в имущественно-земельной сфере предприниматели получили онлайн. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Доля обращений, оформленных удаленно, составила 96%", – говорится в сообщении.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, услугами и сервисами за этот период воспользовались 124 тысячи предпринимателей, 119 тысяч запросов оформили через mos.ru.

По его словам, этот показатель на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

"Всего в первом квартале москвичам было оказано 320 тысяч госуслуг и сервисов в имущественно-земельной сфере, почти 40% из них – предпринимателям", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Он напомнил, что предпринимателям нужно только один раз внести информацию о своей организации, чтобы затем подавать заявки, не указывая данные.

Для юрлиц и ИП столицы в имущественно-земельной сфере доступна 21 госуслуга, а также шесть электронных сервисов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, среди всех госуслуг и сервисов наиболее популярным у предпринимателей стал электронный сервис сверки финансово-лицевых счетов.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы. Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.