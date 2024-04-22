Минобороны: российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с восемью украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на южнодонецком направлении, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что в этом бою с российской стороны было всего два штурмовика, при этом они смогли взять в плен несколько украинских боевиков.

По информации МО РФ, обычно штурмовики работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками и стараются заходить с флангов. У солдат ВСУ всегда наготове беспилотники, поэтому штурмовики пытаются незаметно попасть к ним в тыл.

Бойцы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии из Приморья под командованием офицера с позывным Саваль успешно провели разведку боем и последовательно зачистили укрепленные позиции противника, подчеркнули в сообщении.

13 апреля стало известно что девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении. Пленные объяснили, что у них не было подготовки, а подкрепления так и не прибыло.

Они также подтвердили достойное отношение военных РФ к пленным. До этого Минобороны России рассказывало, что с 31 марта по 5 апреля в плен сдались еще семь военных ВСУ.