Семь украинских военных сдались в плен ВС РФ за неделю

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю с 31 марта по 5 апреля сдались в плен Вооруженным силам России (ВС РФ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за прошедшую неделю подразделения ВС РФ уничтожили 3 украинских штурмовика Су-25 на аэродроме базирования, а также 5 пусковых установок ЗРК С-300.

За указанный период российские войска уничтожили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 ВСУ, 5 управляемых авиабомб, 91 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1 119 украинских беспилотников.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что некоторые взятые в плен солдаты ВСУ просят не отправлять их домой, а просят выдать им российское гражданство. Один из таких военнослужащих, сдавшийся еще в прошлом году, сообщил о такой просьбе российскому президенту.

